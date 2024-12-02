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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»

Форвард (32 года, 203 см) близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой». Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции, который восстанавливается после травмы плеча, как ожидается, сможет играть во второй половине декабря.

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