Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»

Форвард (32 года, 203 см) близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой». Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции, который восстанавливается после травмы плеча, как ожидается, сможет играть во второй половине декабря.
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