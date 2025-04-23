Казахские воры готовят сирийский сценарий для Казахстана под контролем представителя Сити в Астане

ПОЛИТнавигатор. Все, как на Украине: Казахстан идет к запрету Дня Победы Айнур Курманов. 19.04.2025 14:29 (Мск) , Москва В Казахстане, несмотря на внешнюю мишуру формального празднования 80-летия Победы, в реальности продвигаются нарративы, подменяющие прежние советские.