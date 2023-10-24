В Сеть слили переписку Чубайса о Путине и спецоперации

В Сети выложили фрагмент переписки политика и экономиста, который отвечал за приватизацию в России Анатолия Чубайса, из которой стало ясно, что он думает по поводу специальной военной операции и президента Российской Федерации.
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