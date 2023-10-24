Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга С
    Не надо уникальный берег засорять!Пугачёва вообще ч...
  • Любовь
    Нашли, на кого напасть! Вам лишь было кого крыть! Нормальный корреспондент, освещает военные действия на СВО. Просто ...«Предательство ру...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    надо вообще запретить всем чурбанам с семьями переезжать в Россию а так же проверить всех у кого есть паспорта на чес...Колокольцев дал у...

В Сеть слили переписку Чубайса о Путине и спецоперации

В Сеть слили переписку Чубайса о Путине и спецоперации

В Сети выложили фрагмент переписки политика и экономиста, который отвечал за приватизацию в России Анатолия Чубайса, из которой стало ясно, что он думает по поводу специальной военной операции и президента Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В К
Вы сделали ошибку в последней фразе, в слове мудрец, буква &quot;р&quot; лишняя!
Ответить
3 д.
А
Алекс
Рыжего козла в котёл!
Ответить
2 д.
Аркадий Шацкий
Далась ему Россия после 25-го, собирает бабки на старость.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх