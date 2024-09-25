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Financial Times: банки JPMorgan и HSBC обрабатывали платежи Пригожина

Financial Times: банки JPMorgan и HSBC обрабатывали платежи Пригожина

В статье, опубликованной Financial Times (FT), говорится о том, что два крупных банка - американский JPMorgan Chase и британский HSBC - участвовали в обработке платежей для компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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