Шойгу представили беспилотник для дистанционного минирования местности

Министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра БПЛА и роботизированных комплексовМинистр обороны Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотников с учетом СВО.
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