Чуть меньше ям стало на дорогах в Кировском районе Петербурга. «Установлено, что дорожное покрытие внутриквартальных проездов возле д.
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Чуть меньше ям стало на дорогах в Кировском районе Петербурга. «Установлено, что дорожное покрытие внутриквартальных проездов возле д.