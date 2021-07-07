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Чуперка о переходе в «Ростов»: «Нет, такого нет!»

Полузащитник «Астаны» Валерий Чуперка прокомментировал слухи о переходе в «Ростов». — Правда, что вы переходите в «Ростов»? — Нет, такого нет! — Никаких предложений не поступало? — Нет, никаких предложений не было! В сезоне-2017/18 Чуперка провел за «Ростов» три игры.

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