Чуперка о переходе в «Ростов»: «Нет, такого нет!»

Полузащитник «Астаны» Валерий Чуперка прокомментировал слухи о переходе в «Ростов». — Правда, что вы переходите в «Ростов»? — Нет, такого нет! — Никаких предложений не поступало? — Нет, никаких предложений не было! В сезоне-2017/18 Чуперка провел за «Ростов» три игры.