В ЦФО 60% автовладельцев выступают за поддержку параллельного импорта

Большинство автолюбителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области), опрошенных* «Открытием Авто» и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну.
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