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Россия впервые нанесла удар по железнодорожному тоннелю в Закарпатье

Россия впервые нанесла удар по железнодорожному тоннелю в Закарпатье

  Разведчик рассказал, чем обернется для Украины потеря этого объекта ВКС России в пятницу 11 августа, похоже, впервые нанесли ракетный удар по тоннелю в Закарпатье.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Впервые за полтора года? Ай, молодцы))))!.
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6 час.
Caltar
Может рано радоваться,подтверждения удара по тоннелю пока ещё не было,только слухи. А бить по таким объектам давно пора,с самого начала СВО,а не нести фуфло о том,что всё поставляемое укропам будет мигом уничтожено при пересечении границ.
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6 час.
Елена Картавцева
Ах, ах, гражданская инфраструктура... Амеров, например, такие &quot;тонкости&quot; не останавливали, когда &quot;утюжили&quot;  жилые кварталы Белграда, а Россия еще пытается вести себя по-джентльменски. Только кому  и зачем это надо в наше непростое время?!
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6 час.

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