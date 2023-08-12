Россия впервые нанесла удар по железнодорожному тоннелю в Закарпатье

Caltar

Может рано радоваться,подтверждения удара по тоннелю пока ещё не было,только слухи. А бить по таким объектам давно пора,с самого начала СВО,а не нести фуфло о том,что всё поставляемое укропам будет мигом уничтожено при пересечении границ.