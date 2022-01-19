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Сотрудники Росреестра на Алтае признались в получении взяток

В Республике Алтай двоих сотрудников регионального управления Росреестра задержали за коррупцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, возбуждено два уголовных дела, в том числе за «получение взятки в крупном размере».

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