Экипаж Т-90М группировки «Центр» уничтожил группу ВСУ на авдеевском направлении

Она препятствовала продвижению ВС РФ Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» ликвидировал группу украинской армии на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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