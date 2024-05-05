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Кто и зачем вырыл канал на дне Азовского моря и почему он так важен для развития России

Кто и зачем вырыл канал на дне Азовского моря и почему он так важен для развития России

А вы слышали, что на поверхности Марса еще в 19 веке обнаружены каналы? До 1970-х годов были версии, что это – пересохшие русла рек или следы строительства марсиан, однако потом выяснилось, что большинство каналов являются оптической иллюзией.

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