«Если кто и сумеет уничтожить США, то это Путин»: После интервью Путина, миллионы американцев готовы взяться за вилы

Несмотря на попытки американских главных СМИ преувеличить незначимость интервью с президентом России, статистика говорит сама за себя: интервью Путина для американского журналиста Такера Карлсона побило все возможные рекорды просмотров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии