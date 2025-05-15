Американские корпорации подбираются к природным ресурсам Кыргызстана

Рустам МАСАЛИЕВ Сдаётся, что Вашингтон решил ничуть не уступать Туманному Альбиону, пытающемуся «отжать» редкоземельные металлы у Бишкека, и сам приноравливается к кыргызским месторождениям, в том числе богатым ураном.
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