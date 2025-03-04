«Можно серьезно вляпаться»: таможня предупредила о последствиях регистрации ввозимых авто на подставных лиц

Продавая свои паспортные данные и приобретая автомобиль по объявлениям со складов временного хранения, простые граждане становятся участниками незаконных действий и могут потерять свои деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
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