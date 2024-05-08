В Москве в самый разгар свадьбы взорвался подарок для молодоженов: кто желал плохого жениху и невесте

A damaged stage of a wedding hall is seen after a blast in Kabul, Afghanistan August 18, 2019. REUTERS/Mohammad IsmailСвадьба – радостное событие в жизни каждой пары.
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