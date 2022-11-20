Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеру

Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеруLAT Images / MercedesВ воскресенье на Гран При Абу-Даби семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может установить личный антирекорд – ни одной победы в сезоне за 15 лет участия в Формуле 1.