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Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеру

Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеру

Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеруLAT Images / MercedesВ воскресенье на Гран При Абу-Даби семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может установить личный антирекорд – ни одной победы в сезоне за 15 лет участия в Формуле 1.

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