В российском регионе после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза: главное за сутки

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о неизбежности вступления Киева в НАТО, а президент Хорватии Зоран Миланович высказался о возможном участии военных республики в зоне СВО.
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