В российском регионе после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза: главное за сутки

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько регионов России, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о неизбежности вступления Киева в НАТО, а президент Хорватии Зоран Миланович высказался о возможном участии военных республики в зоне СВО.