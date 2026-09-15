Атакованы дома, учебное заведение, продуктовый магазин и склад Ozon: за ночь над Россией сбито 222 украинских БПЛА

В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 222 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Таганроге: в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon.