Атакованы дома, учебное заведение, продуктовый магазин и склад Ozon: за ночь над Россией сбито 222 украинских БПЛА

В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 222 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Таганроге: в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым