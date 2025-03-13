Judge Orders Elon Musk to Turn Over Documents

“A federal judge has ordered that Elon Musk and his Department of Government Efficiency turn over a wide array of records and answer questions about plans it crafted to downsize federal agencies, fire employees and suspend federal contracts,” Politico reports.
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