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Judge Orders Elon Musk to Turn Over Documents

“A federal judge has ordered that Elon Musk and his Department of Government Efficiency turn over a wide array of records and answer questions about plans it crafted to downsize federal agencies, fire employees and suspend federal contracts,” Politico reports.

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