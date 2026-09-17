Индиец провел символические похороны дочери, вышедшей замуж против его воли

В Индии семья провела символические похороны своей 18-летней дочери после того, как она сбежала с возлюбленным и вышла за него замуж вопреки желанию родственников, пишет The Times of India.
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