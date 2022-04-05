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Полянский оценил сообщения о возможном применении РФ ядерного оружия

Полянский оценил сообщения о возможном применении РФ ядерного оружия

Zuma\TASS Инсинуации о якобы возможном применении РФ в ходе спецоперации на Украине ядерного оружия не имеют ни малейшей рациональной основы, поскольку критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария.

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