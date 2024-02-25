Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты, заявила заместитель госсекретаря США и «мать» украинского госпереворота Виктория Нуланд.
Не такую Россию мы хотели бы видеть, — Нуланд
Комментарии
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Ливень
как грится - не дождётесь)))
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15 час.
Анастасия Гончарова
мерзкая горбатая старушенция никак не угомонится! Пора её на переговоры с отвальным отправить!!!🤮😅
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8 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Быстрей пиндосия развалится. Уже идет к этому.
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6 час.
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