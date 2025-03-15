Для перемирия с Украиной нужно решить самое главное

«Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа.
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