«Колорадо» продлил защитника Макдермида на 2 года с кэпхитом 987,5 тысячи долларов. У него 97 хитов в 54 матчах – 3-й показатель в команде

«Колорадо» продлил защитника Макдермида на 2 года с кэпхитом 987,5 тысячи долларов. 28-летний игрок проводит в команде первый сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх