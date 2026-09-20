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Авторадио

1 110 подписчиков

Медианная цена на подержанные автомобили снизилась

В августе 2026 года медианная цена подержанного автомобиля в России достигла 1 445 000 рублей, что на 3 тысячи рублей меньше по сравнению с июлем.

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