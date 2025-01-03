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Елена Радионова: «Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать»

«Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель.

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