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Кремль: Лаврова ждёт весьма насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье

Кремль: Лаврова ждёт весьма насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы МИД России Сергея Лаврова ожидается интенсивная работа и насыщенный график двусторонних встреч на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

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