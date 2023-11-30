Кремль: Лаврова ждёт весьма насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что у главы МИД России Сергея Лаврова ожидается интенсивная работа и насыщенный график двусторонних встреч на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
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