Очередь за бензином может стать уважительной причиной опоздания на работу

При этом работодатель вправе запросить документы, подтверждающие причину задержки Длинные очереди на автозаправках могут быть признаны уважительной причиной опоздания на работу, если возникли из-за чрезвычайной ситуации.
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