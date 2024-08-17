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Заговор генералов. Отставки и снятия с должностей. Заявление по Курской области. Что будет дальше?

Заговор генералов. Отставки и снятия с должностей. Заявление по Курской области. Что будет дальше?

Пока наши бойцы продолжают зачищать территорию Курской области от непрошенных гостей, в кулуарах началась большая (да и малая) политика.

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Комментарии
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VC
VLADIMIR CHERNYSHOV
&quot;Славянское племя должно быть истреблено!&quot; Прочитайте и получите ответ на ваш вопрос....https://e-news.su/in-world/492974-slavjanskoe-plemja-dolzhno-byt-istrebleno.html
Славянское племя должно быть истреблено!
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6 час.
Авас Анекак
повесить вех йуд
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4 час.
А Кудасов
И такого выдающегося, заслуженного, прославленного человека мудрейшие слова привели комбата (поним. командир аж батальона) Александра Ходаковскохо.
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46 мин.

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