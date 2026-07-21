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Газета.ру

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Захарова назвала заявления Лихачевой "размыванием мозгов молодежи"

Захарова назвала заявления Лихачевой "размыванием мозгов молодежи"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет собственной античности.

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