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Газета.ру

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Армия России второй раз за выходные поразила Северный мост через Днепр в Киеве

Армия России второй раз за выходные поразила Северный мост через Днепр в Киеве

Сотрудники полиции на месте удара по Северному мосту в Киеве, 4 октября 2026 года © Reuters Северный мост в Киеве второй раз за выходные попал под удар.

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