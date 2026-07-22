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Грузоперевозки ...

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Ужесточение контроля за импортом одежды и обуви — правила ввоза легпрома во II полугодии 2026 года

Ужесточение контроля за импортом одежды и обуви — правила ввоза легпрома во II полугодии 2026 года

Ужесточение контроля за импортом одежды и обуви — это комплекс мер, направленных на повышение прозрачности внешней торговли, соблюдение требований к качеству продукции и усиление контроля за перемещением товаров через границу.

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