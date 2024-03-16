RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    4,4 млн человек проголосовало в Москве... И всего-то? Меньше половины...   Насколько я знаю, в Москве проживает около...Около 4,4 млн чел...
  • людмила макарова
    На 25 нужно садитьЖительница Белгор...
  • Александр Николаевич
    Мрази изощряются и садят придурков за 5 баксов на ПЯТЬ лет лагерей, без права амнистии и помилования!!!Жительница Белгор...

AS: Навас покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона

AS: Навас покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас, скорее всего, покинет французский клуб по окончании сезона-2023/24. Как сообщает AS, в период открытия зимнего трансферного окна 37-летний вратарь имел предложения от других клубов, однако принял решение дождаться окончания контракта с ПСЖ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх