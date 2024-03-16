AS: Навас покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас, скорее всего, покинет французский клуб по окончании сезона-2023/24. Как сообщает AS, в период открытия зимнего трансферного окна 37-летний вратарь имел предложения от других клубов, однако принял решение дождаться окончания контракта с ПСЖ.