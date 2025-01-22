#Сводка на утро 22 января 2025 года ▪ Вчера вечером 7 вражеских дронов были сбиты над Крымом. К полуночи в Ростовской области были сбиты 9 БПЛА противника.
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#Сводка на утро 22 января 2025 года ▪ Вчера вечером 7 вражеских дронов были сбиты над Крымом. К полуночи в Ростовской области были сбиты 9 БПЛА противника.
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