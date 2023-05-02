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Шольц пообещал следить за тем, чтобы поставляемые Украине вооружения не использовались для ударов по территории России

Шольц пообещал следить за тем, чтобы поставляемые Украине вооружения не использовались для ударов по территории России

Руководитель немецкого правительства Олаф Щольц дал обещание следить за тем, чтобы вооружения, передаваемые киевским властями, не применялись для ударов по территории Российской Федерации.

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