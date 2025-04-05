Администрация Трампа разослала сообщения украинским беженцам с требованием покинуть страну

Американское издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа по ошибке разослала гражданам Украины, приехавшим в страну после начала украинского конфликта, письма с требованием немедленно покинуть Соединённые Штаты.
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