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Маленькие, но стильные: 5 идеальных кухонь от дизайнеров

Маленькие, но стильные: 5 идеальных кухонь от дизайнеров

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Последний  пример явно от шизофреника - тёмные стены,как в погребе.Тьфу. А на первом  же примере - зачем столько лампрочек  в люстре? Для освещения  достаточно  10 ватт на квадратный метр площади. Там же  то ли  6, то ли  7 лампочек. Если  даже  на  60 ватт лампы воткнуть, то  будет глаза резать  такой яркий свет. Да и по карману  бить.
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