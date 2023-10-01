В нашей подборке — интерьеры кухонь не больше 8 квадратных метров. Как удалось оформить удобное пространство со всем необходимым, учитывая такой маленький метраж? Давайте посмотрим! 1.
Маленькие, но стильные: 5 идеальных кухонь от дизайнеров
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Последний пример явно от шизофреника - тёмные стены,как в погребе.Тьфу. А на первом же примере - зачем столько лампрочек в люстре? Для освещения достаточно 10 ватт на квадратный метр площади. Там же то ли 6, то ли 7 лампочек. Если даже на 60 ватт лампы воткнуть, то будет глаза резать такой яркий свет. Да и по карману бить.
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