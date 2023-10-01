Маленькие, но стильные: 5 идеальных кухонь от дизайнеров

Владимир Алтайцев

Последний пример явно от шизофреника - тёмные стены,как в погребе.Тьфу. А на первом же примере - зачем столько лампрочек в люстре? Для освещения достаточно 10 ватт на квадратный метр площади. Там же то ли 6, то ли 7 лампочек. Если даже на 60 ватт лампы воткнуть, то будет глаза резать такой яркий свет. Да и по карману бить.