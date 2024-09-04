Великолепная семерка. Как в Новоалтайске приводят в порядок главные улицы города

Все работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Ремонт дорог в Новоалтайске / Фото: Минтранс Алтайского края Семь участков автомобильных дорог отремонтируют в городе Новоалтайске до конца 2024 года.
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