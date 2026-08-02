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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама Бедарда о детском хоккее: «Благодарна, что отец не критиковал Коннора. Некоторые его одноклубники плакали, не хотели ехать в машине с родителями»

Мелани Бедард, мать форварда « Чикаго » Коннора Бедарда , поделилась мнением о детском хоккее. «Том (отец игрока – Спортс’‘) обсуждал с Коннором разные вещи, но никогда не критиковал.

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