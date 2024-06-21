20 июня 2024 года члены ЦИК России Павел Андреев и Игорь Борисов приняли участие в заседании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, посвященном вопросам противодействия возможному вмешательству извне в подготовку и проведение предстоящих региональных и муниципальных выборов в Российской Федерации.