Есть великие сенсации, а есть малые. Кто скажет, которые из нихболее судьбоносны? Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию с получением нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.