Есть великие сенсации, а есть малые. Кто скажет, которые из нихболее судьбоносны? Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию с получением нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
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