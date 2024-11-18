Небензя: цели СВО будут выполнены несмотря на попытки США помогать Киеву

Цели специальной военной операции, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, будут достигнуты как дипломатическими, так и военными средствами, независимо от того, разрешат ли США Киеву направить удары вглубь России .
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