Абдель-Азиз сообщил, что Мухаммад будет готовиться к Эдвардсу в Дагестане

«Белал Мухаммад скоро поедет в Дагестан», – написал в соцсетях менеджер бойца Али Абдель-Азиз. UFC разрабатывает бой между Эдвардсом и Мухаммадом на 300-й турнир в Лас-Вегасе Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад».