Лаутаро догнал Марадону по числу голов за сборную Аргентины (32). Они делят 5-е место в списке лучших бомбардиров команды

27-летний форвард забил единственный мяч в матче квалификации ЧМ-2026 с Перу (1:0). По данным аргентинской федерации футбола, Лаутаро (70 игр и 32 гола за сборную) догнал Диего Марадону по числу голов в составе национальной команды.