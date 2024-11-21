Подводные кабели на дне Балтийского моря порвались из-за износа, тут нет «руки Москвы». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.
Москва ответила на обвинения ЕС в повреждении кабелей в Балтийском море
Комментарии
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MY
Mikhail Yakunkin
Объем фэйков в отношении РФ, передаваемых по этим прибалтийским кабелям, превысил допустимую норму, в результате чего эти кабели просто разорвало изнутри!
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20 час.
Svetlana Kuzmina
Стенания Запада уже надоели. Нужно перестать реагировать на всякую чушь, которую они несут и не надо даже им объяснять причины "почему и как", а то получается, что мы оправдываемся.
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19 час.
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