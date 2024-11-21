Москва ответила на обвинения ЕС в повреждении кабелей в Балтийском море

Объем фэйков в отношении РФ, передаваемых по этим прибалтийским кабелям, превысил допустимую норму, в результате чего эти кабели просто разорвало изнутри!

Svetlana Kuzmina

Стенания Запада уже надоели. Нужно перестать реагировать на всякую чушь, которую они несут и не надо даже им объяснять причины "почему и как", а то получается, что мы оправдываемся.