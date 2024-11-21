Москва ответила на обвинения ЕС в повреждении кабелей в Балтийском море

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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MY
Mikhail Yakunkin
Объем фэйков в отношении РФ, передаваемых по этим прибалтийским кабелям, превысил допустимую норму, в результате чего эти кабели просто разорвало изнутри!
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20 час.
Svetlana Kuzmina
Стенания Запада уже надоели. Нужно перестать реагировать на всякую чушь, которую они несут и не надо даже им объяснять причины &quot;почему и как&quot;, а то получается, что мы оправдываемся.
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19 час.

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