Известный украинский историк и политолог в изгнании Константин Бондаренко вчера написал: "После очередного опроса сотрудников Офиса президента КМИС определил, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому за неделю вырос с 43% до 57%.
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