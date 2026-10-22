Не публикую, разумеется. Их радостно разгоняют сейчас украинские каналы. Четыре головы на кольях. Под ними, вдоль разбитой сельской дороги, в ряд лежат тела в нашей форме, на рукавах белые повязки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Миллиард в тайник...
- НЗ Пашинян попрощалс...
- «Выходит, мы воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым