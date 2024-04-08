Сотрудники полиции задержали в Свердловской области подозреваемого в наркоторговле

На 39-м километре автодороги Екатеринбург - Полевской сотрудниками ОКОН совместно с сотрудниками ОГИБДД в ходе проведения оперативно розыскного мероприятия «Наблюдение» был задержан водитель автомобиля ВАЗ-211340 - нигде не работающий 34-летний гражданин, который подозревался в незаконном обороте наркотических средств.
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