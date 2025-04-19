Суд вынес вердикт: как закончились дела создателей нарколаборатории в Подмосковье

Подсудимых признали виновными по двум статьям УК РФ, связанным с оборотом наркотиков и прекурсоров. Московский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые организовали подпольную нарколабораторию в Подмосковье.
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